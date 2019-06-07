Проблемы с "Дружбой": Лукашенко мало 20 миллионов долларов

Во время посещения белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за загрязнение магистрального нефтепровода "Дружба" РФ может возместить Белоруссии 20 миллионов долларов, в то время как международные компании требуют от российской стороны до 800 миллионов долларов, передает РИА Новости.

"Мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Нужно следить и смотреть, почему они, например, платят 800 миллионов долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но нам 20 миллионов долларов", — возмутился Лукашенко.

В ходе ПМЭФ, отвечая на вопрос о надежности поставок нефти из РФ в контексте инцидента с "Дружбой", глава Минэнерго РФ Александр Новак подчеркнул, что "РФ не была надежным поставщиком энергоресурсов, а есть и будет".

Власти Белоруссии неоднократно заявляли о намерении требовать от Москвы компенсации прямых и косвенных убытков от поставки загрязненной хлоридами нефти.

Как сообщалось, в апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой экспортируется нефть из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье.

Между тем, по словам Лукашенко, добыча нефти в республике является одной из перспектив развития нефтеперерабатывающего комплекса страны.

Он напомнил, что в республике добывается чуть менее 2 миллионов тонн нефти. "Это одна из перспектив нашего развития", — сказал президент Белоруссии.