Стало известно, когда Путин встретится с Трампом

Президенты России и США точно встретятся на саммите "большой двадцатки" в Осаке, но будет ли личная встреча, пока не известно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Шанс, безусловно, есть. То, что оно встретятся и увидят там друг друга это однозначно", — приводит его слова "Интерфакс".

Словакия предлагает провести встречу Путина и Трампа на праздновании 75-летия освобождения от немецкой оккупации, напомнили журналисты и спросили, как к этому предложению отнеслись в Кремле. Песков предложил дождаться реакции Вашингтона.

Пресс-секретарь Путина также сообщил, что в планах президента России пока нет контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он рассказал, что готовится визит Путина в Саудовскую Аравию, но точных дат пока нет.