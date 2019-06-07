Российские футболисты прибыли в Саранск

Сборная России по футболу прибыла в Саранск, где в субботу проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Сан-Марино. Встреча пройдет на "Мордовия-Арена". Начало в 19.00.

В пятницу футболисты российской сборной прибыли в Саранск. В аэропорту команду встретили хлебом-солью, а также народными песнями и танцами. После чего прошла фотосессия с игроками российской команды.

В составе сборной России 28 игроков. После размещения в гостинице команда отправится на тренировку.