Девушка, обвинившая Неймара в изнасилования, подвергается угрозам

Бразильская модель Наджила Триндади, обвинившая лидера сборной страны Неймара в сексуальном насилии, заявила, что ее жизнь превратилась в ад. Девушка получает угрозы по телефону.

Наджила заявила, что получает угрозы, причем не только анонимные. Недавно ей звонил известный адвокат, грозивший посадить девушку в тюрьму за клевету. Модель пожаловалась на давление со стороны прессы и "влиятельных людей".

При этом Наджила продолжает утверждать, что подверглась насилию со стороны Неймара. Девушка не собирается отказываться от своих обвинений.