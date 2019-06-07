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7 июня 201912:55

Угроза выкидыша: муж Симоньян отреагировал на инцидент с ней и Соболь

Владимир Смирнов/ТАСС

Инцидент с юристом ФБК Любовью Соболь и главным редактором RT Маргаритой Симоньян на "Эхе Москвы" муж Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян назвал цирком шапито.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" он сообщил, что его жена чувствует себя сейчас нормально, врачи делают все необходимое. Соболь и представителей оппозиции Кеосаян назвал необразованными хамками и истеричками. Режиссера возмутило, что юрист выложила в Интернет запись того, "как она некорректно задает вопросы".

Накануне Симоньян приехала на "Эхо Москвы", там у входа ее ждала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она пыталась задать главреду RT несколько вопросов на камеру, но та отказалась отвечать. После этого Соболь преследовала Симоньян в коридорах, в итоге журналистка была вынуждена просить сотрудников радиостанции изолировать ее.

После инцидента беременную Симоньян госпитализировали с угрозой выкидыша.

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