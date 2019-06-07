7 июня 201912:43
"Мы плывем, а сейчас будем нырять": Севастополь оказался под водой. Видео
На Севастополь в пятницу обрушился сильнейший ливень, и город ушел под воду.
Дождь в городе начался еще вчера вечером, утром он усилился и превратился в тропический ливень и за полтора часа полностью парализовал город.
Улицы Севастополя затопило, люди ходили по пояс в воде. "Мы плывем, а сейчас будем нырять!" — весело прокомментировала девушка, снимая на видео последствия разгула стихии.
В настоящее время вода постепенно уходит. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю таких сильных осадков не ожидается.
Сейчас
13:06
Украина может получить скидку на российский газ
Картина дня
-
Маргарита Симоньян попала в больницу из "Эха Москвы"
- В центре Москвы расследователя "Медузы" взяли с метилэфедроном
- Зеленский пригрозил Донбассу жестким ответом
- Москва: 30-летний рекорд по жаре
- К пандам в Москве будут пускать по графику
Самое читаемое
-
Андрей Разин не верит в то, что Бари Алибасов перепутал стаканы
- Бывшая жена Меладзе рассказала о гибели их сына и уходе из семьи
- В Петербурге травившую собак догхантершу "накормили" отравленным мясом
- "Адски страшно": пассажирка рассказала о ЧП на борту вернувшегося в Москву самолета
- Полицейские убили предпринимательницу и спрятали ее тело в трубе
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- "У лукоморья дуб зеленый…" на 28 национальных языках России
- Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова
Вести.Экономика
-
Первое заседание ПМЭФ: риски потребкредитования и пути роста ВВП
- США и Мексика не договорились по пошлинам
- ФРС продолжает намекать на возможность снижения процентных ставок
- Россия и Китай вступают в "новую эпоху" укрепления стратегического партнерства
- Цены на нефть обвалились до минимумов года
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
Первое официальное фото кросс-хэтча Kia XCeed
- АвтоВАЗ назвал цены на "внедорожную" Lada Granta Cross
- Дороже BMW: Toyota назвала российские цены на "Супру"
- Haval оценил в рублях новый кроссовер F7, выпускаемый в России
- ГИБДД перекроет штрафникам доступ к каршерингу
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь
- Ненастоящие почтальоны подсовывали пенсионерам деньги "Банка приколов"
- В столице начала работу первая клиника кризисной помощи для подростков
- Новая жертва Алены Верди: из тела пациентки извлекли забытый кусок резины
- Книжный фестиваль "Красная площадь" завершится оперным гала-концертом
- Канадский театр-цирк привез в Москву "Сны Босха"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео
Сегодня
Стало известно, когда Путин встретится с Трампом
1 час назад
Зеленский пригрозил Донбассу жестким ответом
42 минуты назад
Трансляции
Проблемы с "Дружбой": Лукашенко мало 20 миллионов долларов
44 минуты назад
Путин не планирует встречу с Зеленским
2 часа назад
На Ивана Голунова из "Медузы" завели дело
15 минут назад
Французская газета "нашла" очередного "русского шпиона"
12 часов назад
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"
05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца
03.06.2019 12:34
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство
03.06.2019 08:24
Как изменился Аладдин за 27 лет
15 минут назад
Российские футболисты прибыли в Саранск
1 час назад
Погода выходных: жара угрожает новыми рекордами
1 час назад
Неймар может покинуть "ПСЖ"
3 часа назад
Жилище пушкинских книг
19 часов назад
Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций
06.06.2019 10:33