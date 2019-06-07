"Мы плывем, а сейчас будем нырять": Севастополь оказался под водой. Видео

На Севастополь в пятницу обрушился сильнейший ливень, и город ушел под воду.

Дождь в городе начался еще вчера вечером, утром он усилился и превратился в тропический ливень и за полтора часа полностью парализовал город.

Улицы Севастополя затопило, люди ходили по пояс в воде. "Мы плывем, а сейчас будем нырять!" — весело прокомментировала девушка, снимая на видео последствия разгула стихии.

В настоящее время вода постепенно уходит. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю таких сильных осадков не ожидается.