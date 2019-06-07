Под Калугой трое рабочих упали в навоз и утонули

В Калужской области следователи проводят проверку после смерти трех работников ООО "Калужская нива".

Как уже установлено, в деревне Подборки Козельского района они откачивали навоз из емкостей для его переработки, но упали туда и погибли.

На сайте регионального управления СК РФ отмечается, что рассматривается несколько версий трагедии. Рабочие могли отравиться газами или получить электротравмы.

Что именно привело к их смерти, должны определить судебно-медицинская и генетическая судебные экспертизы.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого был изъят нанос с частью электрокабеля и другое электрооборудование ангара, в котором проводились работы.

Также были опрошены сотрудники и руководство предприятия, в которой работали погибшие, изъяты должностные инструкции и журналы по технике безопасности.

В середине мая сообщалось, что в Ростовской области во время чистки выгребной ямы в одном из частных домов скончались три человека.