Дешевле, чем по реверсу: Украина может получить скидку на российский газ

Со скидки в 25 процентов к нынешней цене у конечного потребителя готов начать переговоры о поставках российского газа на Украину концерн "Газпром". Об этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме сообщил лидерам украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку.

В последнее время, по мнению главы "Газпрома", неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит газа через Украину. Но первоочередным вопросом переговоров России и Украины должно стать заключение прямого контракта на поставки газа Украине с 2020 года, считает Алексей Миллер.

Стоимость газа для населения на Украине не может превышать 4 тысяч гривен, отметил при этом Виктор Медведчук.

"У нас критически мало времени осталось, чтобы решить, без преувеличения, судьбоносные вопросы для нашей экономики, которые связаны с транзитом газа и получением его по конкурентоспособным ценам, — отметил на встрече в Санкт-Петербурге Юрий Бойко. — Потому что мы прекрасно понимаем, что полгода — это очень мало".

При этом все участники разговора подчеркнули, что договоренности пойдут на пользу и российскому производителю газа и украинской экономики. Кроме того, именно прямые поставки российского природного газа на Украину станут гарантией транзита газа через нее в Европу.