Американские и российские военные прокомментировали случай с крейсером и БПК

Действия крейсера ВМС США USS Chancellorsville недопустимы, они могли привести к столкновению, заявила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ. Российские военные пояснили, что американский боевой корабль внезапно изменил направление движения и пересек курс, по которому двигался БПК "Адмирал Виноградов", пишет агентство "Интерфакс".

Расстояние между кораблями сократилось до 50 метров, поэтому экипаж российского судна был вынужден экстренно маневрировать, чтобы уйти от столкновения. Командование "Адмирала Виноградова" вышло на связь с USS Chancellorsville и заявило протест.

Как стало известно ранее, инцидент произошел в 06:35 утра 7 июня в Восточно-Китайском море. Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" двигался параллельным курсом с авианосной ударной группой США, в которую и входил крейсер USS Chancellorsville.

Штаты, в свою очередь, назвали небезопасными и непрофессиональными действия российских моряков. Как утверждает представитель 7-го оперативного флота США Клейтон Досс, БПК "Адмирал Виноградов" сам подошел к USS Chancellorsville на опасное расстояние 15-30 метров. Заявление российских моряков американский военный назвал пропагандой.

"Адмирал Виноградов" – это большой противолодочный корабль проекта 1155. Он, скорее, соответствует классу эсминец: максимальное водоизмещение – около 7,5 тысяч тонн, длина 163 метра. Основное вооружение БПК – две пусковых установки по 4 противолодочных ракеты "Раструб".

Так же он несет две 100-миллиметровые артиллерийские установки, 64 зенитных ракеты системы "Кинжал", два торпедных аппарата, а также оборонительные 30-миллиметровые пушки.

USS Chancellorsville – представитель класса Ticonderoga, то есть крейсер с управляемым ракетным вооружением. Он заметно крупнее "Адмирала Виноградова": полное водоизмещение – почти 10 тысяч тонн, длина – 172 метра. Вооружение – 122 универсальных пусковых ячейки, в которых могут находиться крылатые ракеты Tomahawk, ракеты-перехватчики SM и противолодочные ASROC. Количество тех или иных боеприпасов зависит от миссии.

Дополнительное вооружение крейсера – это артиллерийская установка, пара торпедных аппаратов и оборонительные скорострельные пушки. Всем арсеналом корабля управляет БИУС Aegis.