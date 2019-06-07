В квартире журналиста "Медузы" нашли нарколабораторию
Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
В ряде Telegram-каналов заявили, что фотографии со свертками и оборудованием для производства наркотиков, сделаны в другом месте, но в пресс-службе ГУ МВД по Москве подчеркнули, что фото сняты именно в арендуемой квартире Голунова на Вешняковской улице.
Журналисты также поинтересовались у генпрокурора РФ Юрия Чайки, возьмет ли Генпрокуратура дело Голунова на контроль, но Чайка заявил, что впервые слышит об этом, потом добавил, что представители ведомства "все дела берут под контроль".
Голунова задержали в Москве на Цветном бульваре, при себе у него было пять свертков с мефедроном.
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