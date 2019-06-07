Черный дым над Лефортово: пожар в промзоне "Серп и молот" быстро потушили

Днем 7 июня московские спасатели были вызваны на территорию бывшего завода "Серп и молот". Там на Волочаевской улице горели бытовки на общей площади 600 квадратных метров.

В "РГ" и соцсетях появились видеокадры клубов черного дыма, поднимавшихся над столичным районом Лефортово.

Горит что-то . Рядом со ст. Серп и молот pic.twitter.com/TA8Ut6llP2 — Светлана (@Svetlana9791) 7 июня 2019 г.

просто прекрасно, когда выходишь в курилку, а за окном столб темного дыма

говорят, горит «серп и молот» pic.twitter.com/KZskAq1foc — пивной детектив ; (@usenyanx) 7 июня 2019 г.

К 13 часам пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила, что распространения огня удалось не допустить, пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.