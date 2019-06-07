Страшная авария, унесшая жизнь школьника-велосипедиста в Татарстане, попала на видео

Вечером в минувший четверг, 6 июня, в деревне Пестрецы, расположенной в Татарстане, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения.

Несколько школьников на велосипедах пересекали проезжую часть. Двое подростков благополучно оказались на противоположной стороне дороги, а третий несовершеннолетний, отставший от своих спутников, был сбит легковым автомобилем.

После удара ребенка отбросило далеко в сторону.

Как сообщают СМИ, медики были на месте ДТП через пять минут после инцидента. Им удалось доставить пострадавшего в больницу, однако от полученных травм подросток скончался.

Известно, что мальчик приехал из Казани погостить к бабушке на время летних каникул.