Станислав Черчесов: задача сборной России – забить как можно больше мячей

В субботу сборная России по футболу проведет в Саранске отборочный матч с командой Сан-Марино. Главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что перед нашими футболистами стоит задача забить как можно больше мячей в ворота соперников.

Надо "правильно играть", и отсюда будет результат. На матч с "Чертаново" выходили забить как можно больше голов, завтра будет такая же возможность. Чтобы выиграть, надо забивать мячи", — приводит слова Черчесова РИА Новости.

"Единственное, что нас огорчило — травма Газинского. Юрий уже в Германии. Я общался с ним по видеосвязи. У него сегодня с утра должна была быть операция. Скоро узнаем, как она прошла. Это расстроило, а все остальное – готовимся. Завтра будет игра, где надо будет выполнять задачи, которые перед нами стоят", — добавил Черчесов.