В Волгограде накрыли ориентированную на США и Европу порностудию

В Волгограде задержали предполагаемого организатора порностудии, актеров и техническую группу, которые продавали контент для взрослых жителям США и Европы. Задержание съемочной группы сняли на видео.

Учредителя бизнеса силовики застали в частном доме на улице Матросова, он занимался исключительно организационными вопросами. В кадре, по данным оперативников, работали шесть человек, которые пользовались псевдонимами Эллис, Тайлер, Кейт, Николь, Джессика, Колин, Диана, Алекс, Эбигейл, Сэм, Лана, Джеймс, София, Даниель, Саша и Питер. Еще трое сотрудников отвечали за соблюдение конспирации, аренду помещений, приобретение и обслуживание технических устройств, администрирование сайта, а также за стабильность интернет-трансляций, которые велись из нескольких квартир в Волгограде.

Основными потребителями видео для взрослых были жители Западной Европы и США, которые перевели на счета порностудии около 3 миллионов рублей. Стражи порядка не уточняют, за какой срок была заработана эта сумма и как долго работала компания.

За производство и распространение порноматериалов 10 задержанным может грозить от двух до шести лет в колонии. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.