Бывший завод Порошенко отойдет российскому государству

Все акции Севастопольского морского завода, который ранее принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, перейдут в государственную собственность России.

В проекте указа президента Российской Федерации Владимира Путина говорится, что необходимо принять предложение правительства РФ о преобразовании федерального государственного унитарного предприятия "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" в акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности. С соответствующим указом, опубликованным в пятницу, 7 июня, можно ознакомиться на портале правовой информации.

В проекте обозначено, что в течение ближайших 18 месяцев 100 процентов акций минус одна акция Севастопольского морского завода перейдут Объединенной судостроительной корпорации.

Завод, ранее принадлежавший Порошенко, в 2015 году был национализирован российскими властями в пользу Севастополя. В настоящее время на Севморзаводе реализуется программа восстановления, состоящая из двух частей — модернизации и техперевооружения.