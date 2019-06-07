Убили и утопили: участницу шоу талантов с Украины нашли мертвой в Рейне
Несколько недель в Германии искали известную акробатку Аллу Клишту. 33-летняя украинка была участницей немецкого шоу талантов Das Supertalent, а также аналогичных шоу в некоторых других странах.
На Украине она считалась рекордсменкой по вращению обручей. а несколько лет назад переехала в ФРГ.
В конце апреля Клишта, в последнее время работавшая в парке развлечений города Руста, пропала. Коллеги забили тревогу, Аллу начала искать полиция.
Тело акробатки нашли в Рейне. При этом было установлено, что сначала ее убили, а потом утопили, сообщает Daily Mail.
По подозрению в убийстве задержан бывший сожитель Аллы — 30-летний мужчина, имя которого не называется. Отмечается, что некоторое время назад они рассталась, но при этом продолжали работать вместе.
Обвинения ему пока не предъявлены. Полиция разыскивает возможных свидетелей происшествия и обращается за помощью к тем, кто может что-либо знать о возможных мотивах убийства.
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