Убили и утопили: участницу шоу талантов с Украины нашли мертвой в Рейне

Несколько недель в Германии искали известную акробатку Аллу Клишту. 33-летняя украинка была участницей немецкого шоу талантов Das Supertalent, а также аналогичных шоу в некоторых других странах.

На Украине она считалась рекордсменкой по вращению обручей. а несколько лет назад переехала в ФРГ.

В конце апреля Клишта, в последнее время работавшая в парке развлечений города Руста, пропала. Коллеги забили тревогу, Аллу начала искать полиция.

Тело акробатки нашли в Рейне. При этом было установлено, что сначала ее убили, а потом утопили, сообщает Daily Mail.

По подозрению в убийстве задержан бывший сожитель Аллы — 30-летний мужчина, имя которого не называется. Отмечается, что некоторое время назад они рассталась, но при этом продолжали работать вместе.

Обвинения ему пока не предъявлены. Полиция разыскивает возможных свидетелей происшествия и обращается за помощью к тем, кто может что-либо знать о возможных мотивах убийства.