Музеи Калуги станут бесплатными на один день. Свои двери для всех желающих они распахнут 12 июня, в День независимости России. Информация со ссылкой на Министерство культуры получена от пресс-служба правительства региона.

Бесплатно посетить можно будет и государственные, и муниципальные музеи. Всего в Калужской области 35 музейных комплексов, сообщает ГТРК "Калуга". Подобная акция проводится в рамках национального проекта "Культура".

Жителей региона в праздничный день также ждет обширная культурно-развлекательная программа. Центром народных гуляний выбрана Театральная площадь.