В финале "Roland Garros" встретятся Барти и Вондроушова

Определились финалистки Открытого чемпионата Франции. В решающем матче сыграют австралийка Эшли Барти и чешка Маркета Вондроушова.

Эшли Барти сумела сравнить сопротивление 17-летней американки Аманты Анисимовой со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. В первом сете Аманта проигрывала 0:5, но сумела отыграться и выиграть сет. Соперницы провели на корте 1 час 53 минуты.

Во втором полуфинале 18-летняя Маркета Вондроушова сумела обыграть британскую теннисистку Йоханну Конту 7:5, 7:6 (7:2). Встреча длилась 1 час 45 минут.