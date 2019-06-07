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7 июня 201914:55

Определены дата и место прощания с Александром Кузнецовым

Юрий Машков/ТАСС

11 июня в московском Доме кино состоится прощание с российским актером Александром Кузнецовым. Начало траурной церемонии — в 11:00 по московскому времени. После этого Кузнецова похоронят на Хованском кладбище, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Российской Федерации.

Российский актер скончался в возрасте 59 лет. Особенно Александр Кузнецов запомнился главной ролью в фильме "Джек Восьмеркин — "американец". О смерти актера сообщил Эммануил Виторган на своей странице в Facebook.

Всего на счету у Кузнецова более семидесяти ролей в кино, также он играл в спектаклях. В 90-х годах актер получил приглашение на участие в международных проектах и постепенно переехал в Лос-Анджелес.

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