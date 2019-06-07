Новым тренером "Енисея" может стать Адиев

Магомед Адиев, тренировавший в прошлом сезоне махачкалинский "Анжи", может возглавить красноярский "Енисей". Клуб из Сибири остался без главного тренера после отставки Дмитрия Аленичева.

Сразу после завершения чемпионата Аленичев покинул команду. "Енисей" ведет поиски нового тренера. Одним из кандидатов считается Магомед Адиев, работавший в прошлом сезоне "Анжи".

И "Анжи", и "Енисей" покинули премьер-лигу по итогам чемпионата. При этом махачкалинский клуб испытывал большие проблемы с финансированием и находится на грани банкротства. По окончанию сезона Адиев оставил пост главного тренера.