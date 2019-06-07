Дипломатов США возмутило то, что Дачич сделал со стодолларовой купюрой

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич принял участие в акции, которая набирает популярность в сети, и написал на 100-долларовой купюре "Косово это Сербия". Поступок главы МИД возмутил американских дипломатов. Посольство США в Белграде предложило Дачичу задуматься над фразой Бенджамина Франклина, изображенного на банкноте: "Всегда будь в войне со своими пороками и в мире со своими соседями", пишет агентство РИА Новости.

Дачич, который сейчас находится на Петербургском экономическом форуме, ответил американцам, что Сербия всегда будет бороться против "порочного и ложного наркогосударства", стремиться к миру с соседями, но никогда не станет относиться к собственной земле, как к соседней.

Напомним, в 1999 году косовские албанцы захотели отделиться от Сербии. Сепаратисты устроили резню сербского населения в регионе. Вооруженные силы страны пытались остановить насилие. Однако вмешался Североатлантический альянс, который начал бомбить Югославию.