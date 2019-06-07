Три человека погибли в залетевшем под автокран "Ларгусе" близ Самары

Три человека погибли, еще четверо оказались в больнице в результате столкновения "Лады-Ларгус" и автокрана под Самарой. Спасатели сняли на видео последствия смертельного ДТП.

Авария произошла около шести часов утра 7 июня за мостом через реку сок на трассе М-5 в Красноярском районе. По предварительной версии, водитель универсала с оренбургскими номерами превысил скорость и врезался в двигавшийся перед ним автокран.

Легковушка превратилась в груду металла, трое из семи находившихся в салоне людей — все мужчины — скончались на месте, остальных доставили в больницу в тяжелом состоянии. При этом вызволить людей смогли только спасатели со спецоборудованием.