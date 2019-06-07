Путин рассказал о двигателе экономики и торпедировании СП-2

Президент России Владимир Путин считает, что проект "Северный поток — 2" пытаются торпедировать страны, не привыкшие самостоятельно платить по счетам.

Путин подчеркнул, что "реализация СП-2 не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсальной модели привык к исключительности и вседозволенности, к том, что их счетам должны платить другие. Потому проект пытаются и пытались торпедировать".

В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что глобальная торговля уже не является безусловным двигателем мировой экономики, ведутся торговые войны, возрос уровень прямого и скрытого протекционизма, передает телеканал "Россия 24"​​​.

Сославшись на данные Всемирного банка и МВФ, президент напомнил, что если до кризиса 2008-2009 годов отношение оборота мировой торговли товарами и услугами к глобальному ВВП все время росло, то после этого периода тенденция изменилась.

Путин подчеркнул, что, несмотря на формальный рост глобальной экономики, современная модель международных торговых отношений переживает кризис​​​.

Петербургский международный экономический форум продлится до 8 июня.