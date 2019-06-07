Захарова поведала о прозрении Запада

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума заявила о том, что западные страны осознали необходимость развития сотрудничества с Россией, в том числе в экономическом направлении.

Дипломат рассказала о том, что у россиян все время какой-то внутренний комплекс и они должны оправдываться. Захарова отметила: "Мы несколько лет показывали на различные наши форумы, показывали на загруженность графиков министерств и ведомств, на количество гостей, туристов, приезжающих в Россию, на различные мероприятия и все время говорили: "Посмотрите, какая же изоляция, когда приезжают люди".

Представитель МИД заявила, что сейчас "просто надо успокоиться" и не надо оправдываться ни перед самим собой, ни перед зарубежными мэтрами, которых "мы сами себе нарисовали". В то же время Захарова отметила, что трудностей создано немало. "Но эти трудности, в первую очередь, как это ни парадоксально, коснулись их же самих. На примере Евросоюза мы видим, какие издержки они понесли".

По мнению дипломата, сейчас у западных стран происходит глобальное переосмысление. Захарова подчеркнула, что все теперь видят, какие бонусы приносит взаимодействие с Россией по целому ряду направлений другим странам, сообщает телеканал "Россия 24".

"Это упущенные возможности, которые нельзя будет компенсировать ни за год, ни за два", — отметила представитель МИД про санкции и изоляцию. Мария Захарова подвела мысль к тому, что, по совокупности всех факторов, происходит прозрение. По ее мнению, западные страны "очень пожалели", что ранее отказались вести с Россией "бизнес как обычно". Захарова уверяет, что сейчас идет переосмысление того, как бы вернуться на прежние позиции.