Паулу Фонсека возглавит "Рому"

Новым тренером итальянской "Ромы" станет португалец Паулу Фонсека. В прошлом сезоне Фонсека занимал аналогичную должность в "Шахтере".

Как сообщает "Спорт сегодня", римляне достигли договоренности с 46-летним португальцем. 10 июня Паулу Фонсека будет официально представлен в качестве главного тренера столичного коллектива.

Договор Фонсеки рассчитан на три года. Кроме того, "Роме" придется заплатить "Шахтеру" 2 миллиона нестойки за досрочное расторжение контракта с чемпионами Украины.