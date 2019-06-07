В Пермском крае автомобиль выбросило с трассы после тарана. Видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора, находившегося в легковом автомобиле, протараненном и выброшенном в кювет на трассе Пермь – Березники.

Как сообщили в полиции, днем в минувший четверг, 6 июня, 59-летняя женщина, находившаяся за рулем Suzuki SX4, протаранила ехавший перед ней автомобиль "Лада Гранта".

От удара "Гранту" выбросило с трассы, где она врезалась в опору линии электропередач и перевернулась.

В результате инцидента погибла 62-летняя пассажирка Лады, скончавшаяся на месте ДТП от полученных травм. Еще одна женщина-пассажир, находившаяся в салоне перевернувшегося авто, получила многочисленные повреждения – 67-летняя пострадавшая была госпитализирована.