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7 июня 201915:26

Путин: вхождение в пятерку крупнейших экономик мира – не самоцель, а средство

EPA

Россия в ближайшие годы должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям, отражающим качество жизни и благополучие людей.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом международную общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России находится на уровне стран Южной и Восточной Европы – около 30 тысяч долларов.

Путин подчеркнул, что задача Российской Федерации в ближайшие годы состоит в том, чтобы не только войти в пятерку крупнейших экономик мира — назвав это не самоцелью, а средством - но и укрепиться на среднеевропейском уровне.

Российский лидер отметил, что для того, чтобы преодолеть кризис мировой экономической модели, необходимо вернуть в обиход такие понятия, как суверенитет и право каждой страны на свой вариант развития. Он призвал демилитаризировать мировую торговлю и оградить от санкций поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования и систем жилищно-коммунального хозяйства.

Путин сообщил, что для того, чтобы выработать устойчивую модель мирового развития нужны новые международные договоренности, которые должны соблюдать все участники глобального рынка.

Петербургский международный экономический форум-2019 проходит 6-8 июня.

 

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