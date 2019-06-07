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7 июня 201915:51 Андрей Архипов

Куда отправят Brexit после ухода Мэй

EPA

Уйти по английски не получилось. Все помнят слёзы премьера, когда она говорила о своём решении покинуть пост лидера консерваторов 7 июня. Ещё меньше напоминает английский вариант ухода сама процедура Brexit — прощание, оформить которое Лондон не в состоянии уже три года.

Последние новости по обе стороны Ла-Манша говорят о том, что всё ещё может закончится по сценарию, когда после долгих церемоний расставания никто никуда не уйдёт.

Брюссель, которому всё сложнее оправдываться за постоянное потакание Лондону и предоставление тому отсрочки по процедуре Brexit, вновь нашёл причину, по которой расставание с непредсказуемым соседом может быть отложено. На этот раз речь о теоретическом переносе срока на полгода — до середины 2020 года.

Объяснение такой поблажки нашлось само собой. В Лондоне вот-вот появится новый глава кабинета министров и ему, как уверены чиновники из Евросоюза, жизненно необходимо дополнительное время, особенно если он соберётся устроить повторный референдум по поводу выхода Великобритании из ЕС.

По большому счёту — лукавство. Очевидно, что фигуру будущего главы консерваторов и нового премьера правительства будут выбирать с оглядкой на его позицию относительно договора с ЕС и самой необходимости в осуществлении Brexit.

В Брюсселе, ка пишет Times открыто заявляют о своей уверенности в неспособности никого из наиболее реальных кандидатов занять офис на Даунинг-Стрит 10 осуществить Brexit 31 октября этого года. Даже при наличии одобренного в парламенте соглашения, которого на сегодняшний день нет.

Ни бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону, ни его нынешнему главе Джереми Ханту, ни даже отставному министру по вопросам Brexit Доминику Раабу, как считают в ЕС, это не под силу.

“Нам это не нравится, но мы дадим ещё отсрочку”, — фраза ставшая лейтмотивом выступлений еврочиновников, комментирующих ситуацию в Лондоне.

За “бессрочную” отсрочку проголосовали бы, надо полагать, и новые 70 европарламентариев, избравшихся от Великобритании в высший законодательный орган Европы. Для них процедура Brexit будет означать освобождение только что занятых кресел.

Брюссель конечно хотел бы ограничить временные сроки для самоопределения Лондона. Потому и намекает, что крайней датой может стать июнь следующего года, потому что ещё через год, в 2021 начнётся период согласования очередного семилетнего бюджета Союза. Тогда уж точно надо быть уверенным, будет или нет Великобритания в нём участвовать.

Впрочем, попрание всяческих “дедлайнов” и “крайних сроков” наблюдалось уже не раз. Яркий пример — состоявшиеся выборы в Европарламент, на которые британских кандидатов сначала не собирались пускать, потом решали, стоит ли пускать лишь под страхом судебных преследований, а затем и вовсе скатились к формуле, согласно которой парламентарии от Великобритании будут работать до прояснения всех обстоятельств касательно Brexit.

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