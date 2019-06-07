Вячеслав Володин: Россия ждет от Зеленского правильных шагов

Россия выдержит санкции и сохранит все свои обязательства перед гражданами, заверил председатель Госдумы Вячеслав Володин в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия".

"Какие бы санкции кто-то ни вводил в отношении России, мы сможем выдержать эту ситуацию, мы сможем сохранить выполнение обязательств перед нашими гражданами. Как кому-то бы ни хотелось нас разрушить, это не получится", — сказал спикер.

Как отметил Володин, санкции против России стали неизбежны, как только страна начала развиваться и стала сильней как "игрок на экономическом поле". При этом, добавил он, ситуация с Крымом — лишь поводом для введения санкций, а не причина для них.

"На сегодняшний день у нас происходят торговые войны", — подчеркнул он.

Также спикер нижней палаты российского парламента считает, что с приходом Зеленского к власти появилось окно возможностей.

"Однако пока он не сделает шаги в правильном направлении, то обсуждать вопрос и говорить с Украиной не о чем. Мы ждем от нового президента конкретных действий по прекращению войны, по восстановлению мира и выполнению Минских договоренностей. Но без главы страны решить эти вопросы невозможно, — пояснил Володин. — Если человек взялся и обязался перед народом в это непростое время, он должен понимать, что происходит в политике. И мы ждем от этого какой-то результат. Потому что нам небезразлично, что происходит на Украине".

Вячеслав Володин подчеркнул, что Зеленский пока не сделал правильных шагов, но Москва ждет их, что позволит изменить ситуацию в двусторонних отношениях в лучшую сторону.