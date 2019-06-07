"Нафтогаз" назвал "химерной" скидку на российское топливо

Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".

На своей странице в соцсети Facebook Витренко пишет: "Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а затем дают "скидку" в 24%. Это на кого рассчитано? Так что даже не нужны ваши химерные "скидки", просто выполняйте контракт и решения международных судов".

Ранее сообщалось, что "Газпром" заявил о готовности начать переговоры относительно прямых поставках на Украину по сниженной цене, что дешевле, чем по реверсу. Речь шла о снижении цены на 25%.

На встрече с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.