Путин обратился к международным организациям

Президент России Владимир Путин призвал международные организации учитывать интересы развивающихся стран не только на словах, но и на деле – это и будут равные условия развития.

Путин также пригласил другие страны и международные организации присоединиться к созданию международного открытого банка данным с лучшими практиками развития.

Россия готова разместить свой успешные кейсы из социальной, демографической и экономической сфер, заявил Путин в ходе своего выступления на Петербургском экономическом форуме. Вести.Ru и "Россия 24" ведут с форму прямые трансляции.