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Помогите детям. Русфонд 47 минут назад

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10 июня 201908:15

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 16-летней Диане Толстеневой из подмосковного Орехово-Зуева.

Девочке 16 лет, у нее тяжелый сколиоз, который обнаружили пять лет назад. Не помогли ни лечебная физкультура, ни жесткий ортопедический корсет. Сколиоз прогрессирует и уже достиг 4-й, самой тяжелой степени, растет горб. Диане трудно дышать, любое движение причиняет боль. Помочь может только операция. В Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии (Москва) Диане готовы установить на позвоночник фиксирующую металлоконструкцию. Операцию проведут за счет средств ОМС, но конструкцию мама девочки должна оплатить сама. У нее такой возможности нет – двоих детей Ирина воспитывает одна.

Из письма Ирины Коротковой, мамы Дианы:

"Дочка родилась здоровой, пошла в детский сад, потом в школу, училась хорошо и с удовольствием занималась танцами. Пока Диане не исполнилось одиннадцать лет, проблем со здоровьем у нее не было. Тогда у дочки на плановой диспансеризации обнаружили сколиоз в начальной стадии. Танцы пришлось поменять на бассейн и лечебную физкультуру. Мы выполняли все рекомендации врача, но искривление за несколько лет достигло 4-й степени, это самая тяжелая стадия! Диане рекомендовали носить корсет Шено, но он не помог. Боль в спине усилилась, появился реберный горб, начала кружиться голова. Дочке очень трудно сидеть на уроках в школе и невыносимо больно двигаться. На консультации в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии мне сказали, что нужна операция с установкой металлоконструкции. Операцию проведут по страховке, а вот металлоконструкцию я должна купить сама. У меня такой возможности нет. Зарплата крошечная, единственное мое богатство – две дочки. Прошу, помогите!"

Для спасения Дианы Толстеневой не хватает 221 900 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У Дианы диспластический грудопоясничный сколиоз 4-й степени – тяжелая прогрессирующая деформация грудопоясничного отдела позвоночника. Самое тревожное то, что процесс деформации в скором времени может достигнуть критических размеров. Уже сейчас отмечены нарушения в работе внутренних органов, особенно страдают сердце и легкие. Диану спасет только операция: установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции. Делать ее нужно как можно быстрее. Операция позволит избежать тяжелых осложнений, избавит девочку от боли и дискомфорта, Диана сможет вести обычный образ жизни, без особых ограничений".

Внимание!

Стоимость металлоконструкции 953 799 руб.

145 448 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва".

10 485 руб. собрали читатели "Новой газеты".

3319 руб. собрали слушатели "Радио 1".

572 647 руб. собрали читатели ria.ru и rusfond.ru.

Не хватает 221 900 руб.

ПОМОЧЬ ДИАНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,276 млрд руб. В 2019 году (на 6 июня) собрано 651 564 479 руб., помощь получили 692 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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