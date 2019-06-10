Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о 16-летней Диане Толстеневой из подмосковного Орехово-Зуева.

Девочке 16 лет, у нее тяжелый сколиоз, который обнаружили пять лет назад. Не помогли ни лечебная физкультура, ни жесткий ортопедический корсет. Сколиоз прогрессирует и уже достиг 4-й, самой тяжелой степени, растет горб. Диане трудно дышать, любое движение причиняет боль. Помочь может только операция. В Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии (Москва) Диане готовы установить на позвоночник фиксирующую металлоконструкцию. Операцию проведут за счет средств ОМС, но конструкцию мама девочки должна оплатить сама. У нее такой возможности нет – двоих детей Ирина воспитывает одна.

Из письма Ирины Коротковой, мамы Дианы:

"Дочка родилась здоровой, пошла в детский сад, потом в школу, училась хорошо и с удовольствием занималась танцами. Пока Диане не исполнилось одиннадцать лет, проблем со здоровьем у нее не было. Тогда у дочки на плановой диспансеризации обнаружили сколиоз в начальной стадии. Танцы пришлось поменять на бассейн и лечебную физкультуру. Мы выполняли все рекомендации врача, но искривление за несколько лет достигло 4-й степени, это самая тяжелая стадия! Диане рекомендовали носить корсет Шено, но он не помог. Боль в спине усилилась, появился реберный горб, начала кружиться голова. Дочке очень трудно сидеть на уроках в школе и невыносимо больно двигаться. На консультации в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии мне сказали, что нужна операция с установкой металлоконструкции. Операцию проведут по страховке, а вот металлоконструкцию я должна купить сама. У меня такой возможности нет. Зарплата крошечная, единственное мое богатство – две дочки. Прошу, помогите!"

Для спасения Дианы Толстеневой не хватает 221 900 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У Дианы диспластический грудопоясничный сколиоз 4-й степени – тяжелая прогрессирующая деформация грудопоясничного отдела позвоночника. Самое тревожное то, что процесс деформации в скором времени может достигнуть критических размеров. Уже сейчас отмечены нарушения в работе внутренних органов, особенно страдают сердце и легкие. Диану спасет только операция: установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции. Делать ее нужно как можно быстрее. Операция позволит избежать тяжелых осложнений, избавит девочку от боли и дискомфорта, Диана сможет вести обычный образ жизни, без особых ограничений".

Внимание!

Стоимость металлоконструкции 953 799 руб.

145 448 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва".

10 485 руб. собрали читатели "Новой газеты".

3319 руб. собрали слушатели "Радио 1".

572 647 руб. собрали читатели ria.ru и rusfond.ru.

Не хватает 221 900 руб.

ПОМОЧЬ ДИАНЕ

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