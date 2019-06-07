Россия требует от США освободить Богдану Осипову

В Москве возмущены приговором американского суда в отношении россиянки Богданы Осиповой и требуют ее освобождения.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, уголовное дело Осиповой свидетельствует о новом случае заведомо предвзятого отношения американского правосудия к российским гражданам.

Захарова подчеркнула, что Осипова во время предварительного заключения не раз подвергалась унижениям за то, что она гражданка РФ, а сейчас фактически находится в тюрьме США на положении заложницы.

Ранее сообщалось, что россиянка была приговорена в США к семи годам тюрьмы по обвинению в вымогательстве и похищении детей.

Богдана Осипова уехала из Соединенных Штатов в Россию в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли. Позднее уже в России у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в суде США развода, а также решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой, детьми.

Ей было предписано вернуть детей в США. В сентябре 2017 года Богдана приехала в Америку, чтобы урегулировать споры с мужем. Ее арестовали и с тех пор содержали под стражей. Под давлением следствия россиянка согласилась вывезти детей в Штаты, но не сделала этого. Российский суд назначил родственницу Богданы Осиповой опекуном детей.