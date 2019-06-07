Валентина Матвиенко: санкции выдохнутся, потому что вредят всем

К санкциям против России нужно относиться как к ситуации, которая обязательно пройдет, считает Валентина Матвиенко. "Выдохнутся санкции, потому что вредят всем странам", — заявила спикер Совета Федерации в эфире программы "60 минут" на канале "Россия".

"Санкции, угрозы, шантаж, недобросовестная конкуренция, аресты руководителей крупных зарубежных компаний – все это уже стало визитной карточкой США и ряда государств. Сегодня санкции применяются не только против России, они применяются против всех. Кому-то не понравился режим, кому-то "Северный поток", кому-то тарифы на сталь. Это стало обыденной практикой, что абсолютно противоречит международному праву, правилам ВТО и добросовестной конкуренции", — заявила Валентина Матвиенко.

Такая политика вредит и тем странам, которые вводят ограничения, отметила Матвиенко. "Мы все настолько взаимосвязаны, в том числе и Россия, что любые ограничения в целом влияют на развитие мировой экономики", — пояснила спикер верхней палаты российского парламента.

По словам Матвиенко, несмотря на все ограничительные меры, России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, укрепить финансовую стабильность и улучшить инвестиционный климат.

"На форуме все иностранные партнеры отмечают, что делать бизнес в России выгодно, что Россия сегодня играет ключевую роль на энергетическом, продовольственном и других рынках. Не считаться с этим никто не может", — рассказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации также сообщила о новых проектах, направленных на развитие российской экономики:

"Мы сейчас проводим реализацию национальных проектов, которые обеспечат стратегическое развитие России. На форуме прозвучали очень интересные предложения, ряд компаний выразили готовность инвестировать в эти проекты. Поэтому давайте относиться к санкциям как к ситуации, которая обязательно пройдет".

Ускорить этот процесс поможет налаживание отношений России с Украиной. "Я считаю, что окно возможностей есть. Нам необходимо договариваться с Украиной. Мы знаем настроение наших братьев – граждан Украины, которые своим голосованием подтвердили, что устали от безумной политики предыдущего режима. Но для начала такого диалога, безусловно, нужна позиция вновь избранного президента", — полагает политик.

Пока мы слышим очень противоречивые высказывания: от необходимости переговоров до усиления санкций против России. Также не понятна позиция по юго-востоку.

Но нельзя забывать о предвыборной кампании в Верховную раду, во многом определяющей сегодняшние действия Зеленского и его команды, обращает внимание Матвиенко:

"Не имея собственной партии, ему хочется набрать как можно больше голосов. И он пытается заигрывать со всеми политическими силами Украины, включая маргиналов, чтобы всем понравиться. На мой взгляд, это очень ошибочная политика, которая не даст результата".

Первое, с чего Зеленскому надо было начать, считает политик, внимательно прочитать минские соглашения и сделать шаги, которые кроме Украины никто не сделает: издать распоряжение о незамедлительном прекращении боевых действий со стороны ВСУ и отвести войска.

Пока таких решительных действий мы не видим. Но надо сбавить градус эмоций. Не драматизируя ситуации, дать Владимиру Зеленскому время, чтобы сформировать команду, считает Валентина Матвиенко.

"Надо дать возможность разобраться новому президенту, определиться с позицией и продемонстрировать готовность к диалогу с Россией. Мы к такому диалогу готовы", — заключила Матвиенко.