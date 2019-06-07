"Зенит" предложил Анюкову стать тренером

Чемпион России "Зенит" предложил защитнику Александру Анюкову перейти на тренерскую работу. Ветерану будет предложена должность в системе клуба.

Контракт 36-летнего Анюкова истекает 30 июня. Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб не будет предлагать ему новое соглашение. Анюков либо завершит карьеру и останется работать в структуре клуба, либо продолжит выступление в другой команде.

Александр Анюков пришел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в 2005 году. В составе "Зенита" Александр 5 раз становился чемпионов России, два раза выигрывал Кубок страны, побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы. Он сыграл за "Зенит" 417 матчей, в которых забил 5 мячей.