Появилось видео сближения российского БПК "Адмирал Виноградов" и крейсера ВМС США
В Сети появились кадры, сделанные с борта крейсера ВМС США USS Chancellorsville – один из американских моряков снял на видео сближение с российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".
Как сообщалось ранее, случай произошел утром в пятницу, 7 июня, в Восточно-Китайском море.
В пресс-службе Тихоокеанского флота РФ сообщили, что американский корабль изменил направление движения и пересек курс БПК, вынужденного совершить экстренный маневр, чтобы уклониться от столкновения.
В сообщении отмечается, что расстояние между "Адмиралом Виноградовым", двигавшимся параллельно авианосной ударной группы ВМС США, и USS Chancellorsville сократилось до 50 метров.
Американские моряки, в свою очередь, обвинили российских коллег в непрофессионализме, и назвали их действия небезопасными. Об этом заявил представитель 7-го оперативного флота США Клейтон Досс. По его версии, российских БПК сам подошел к американскому крейсеру, сократив расстояние до 15 – 30 метров.
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