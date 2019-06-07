Генпрокуратура разберется в наркотическом деле журналиста "Медузы"

Генеральная прокуратура РФ не оставит без реакции заявления о возможных нарушениях со стороны полиции при задержании корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура самым тщательным образом разберется в сложившейся ситуации и не допустит ни малейшего отступления от закона ни одной из сторон.

Куренной отметил, что если у Голунова или у его адвокатов есть сомнения в действиях полиции, то они должны обжаловать это вышестоящему руководству органов следствия или в прокуратуру.

По его словам, прокуратура Западного административного округа Москвы согласилась с возбуждением уголовного дела против журналиста. Куренной подчеркнул, что "возбуждение дела не равно признанию задержанного виновным".

В свою очередь, Генпрокурор РФ Юрий Чайка, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщил о том, что не знает обстоятельств задержания в Москве Голунова. Он подчеркнул, что его ведомство возьмет это громкое дело под свой контроль.

Наряду с этим Совет при президенте РФ по правам человека обратился в Генпрокуратуру и в главное управление МВД по Москве с просьбой проверить обоснованность задержания корреспондента "Медузы", подчеркнув, что это может быть связано с проводимым им журналистским расследованием.

С подобным запросом на имя Чайки обратился и также депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. В документе подчеркивается, что "по сообщениям СМИ Голунов после задержания был избит, сотрудниками полиции не были взяты смывы с рук Голунова, процессуальные действия в отношении Голунова производились в отсутствие адвоката".

В беседе с агентством Шаргунов рассказал, что его общие с Голуновым знакомые отрицают связь журналиста с наркотиками и в целом, ситуация по словам парламентария вызывает много вопросов.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы на Цветном бульваре задержали Голунова, у которого при личном досмотре было обнаружено несколько свертков с порошкообразным веществом. При обыске у него на квартире были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. Найденные вещества оказались метилэфедроном массой около 4 граммов.

Против журналиста было возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил, что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. По его словам, "наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены — Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял".