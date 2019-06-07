Рафаэль Надаль вышел в финал "Roland Garros"

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции. В полуфинале испанец нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру.

Рафаэль Надаль одержал победу в трех сетах 6:3, 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 28 минут. Это была 39 встреча соперников на корте. На счету испанца 24 победы, 15 поединков завершились в пользу швейцарца.

Соперник Надаля определится в матче между Новаком Джоковичем и Домиником Тимом. Финал пройдет в воскресенье.