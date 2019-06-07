Новости Спорт

Все видео этой рубрики
7 июня 201916:58

Рафаэль Надаль вышел в финал "Roland Garros"

EPA

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции. В полуфинале испанец нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру.

Рафаэль Надаль одержал победу в трех сетах 6:3, 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 28 минут. Это была 39 встреча соперников на корте. На счету испанца 24 победы, 15 поединков завершились в пользу швейцарца.

Соперник Надаля определится в матче между Новаком Джоковичем и Домиником Тимом. Финал пройдет в воскресенье.

Сейчас

17:27

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

17:10

Президент проследит за делом Калви

16:36

Арестованы еще двое участников драки, в ходе которой убили Белянкина

16:09

Рассказ Си об отдыхе с Путиным сорвал аплодисменты

15:30

Президент выступил с предложением к бизнесу

15:11

Путин: вхождение в пятерку крупнейших экономик мира – не самоцель, а средство

14:54

Путин рассказал о двигателе экономики и торпедировании СП-2

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент проследит за делом Калви

Президент проследит за делом Калви

6 минут назад
Путин поделился пословицей про умную обезьяну

Путин поделился пословицей про умную обезьяну

32 минуты назад
Появилось видео сближения российского БПК "Адмирал Виноградов" и крейсера ВМС США

Появилось видео сближения российского БПК "Адмирал Виноградов" и крейсера ВМС США

1 час назад

Трансляции

ПМЭФ-2019. Пленарное заседание
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 8 июня

10:00

ПМЭФ-2019. Доступ разрешен: рейтинг лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам МСП
Все трансляции
Путин напомнил, что о происходящем в мире предупреждал еще 12 лет назад

Путин напомнил, что о происходящем в мире предупреждал еще 12 лет назад

2 часа назад
Рассказ Си об отдыхе с Путиным сорвал аплодисменты

Рассказ Си об отдыхе с Путиным сорвал аплодисменты

1 час назад
Путин выступил с предложением к бизнесу

Путин выступил с предложением к бизнесу

1 час назад
Россия требует от США освободить Богдану Осипову

Россия требует от США освободить Богдану Осипову

1 час назад
Путин: вхождение в пятерку крупнейших экономик мира – не самоцель, а средство

Путин: вхождение в пятерку крупнейших экономик мира – не самоцель, а средство

1 час назад
Взрыв в Швеции: не газ, а бомба

Взрыв в Швеции: не газ, а бомба

2 часа назад
Путин рассказал о двигателе экономики и торпедировании СП-2

Путин рассказал о двигателе экономики и торпедировании СП-2

2 часа назад
Вячеслав Володин: Россия ждет от Зеленского правильных шагов

Вячеслав Володин: Россия ждет от Зеленского правильных шагов

1 час назад
Путин обратился к международным организациям

Путин обратился к международным организациям

1 час назад
"Нафтогаз" назвал "химерной" скидку на российское топливо

"Нафтогаз" назвал "химерной" скидку на российское топливо

1 час назад
Бывший завод Порошенко отойдет российскому государству

Бывший завод Порошенко отойдет российскому государству

3 часа назад
Убили и утопили: участницу шоу талантов с Украины нашли мертвой в Рейне

Убили и утопили: участницу шоу талантов с Украины нашли мертвой в Рейне

3 часа назад
Угроза выкидыша: муж Симоньян отреагировал на инцидент с ней и Соболь

Угроза выкидыша: муж Симоньян отреагировал на инцидент с ней и Соболь

4 часа назад
"Мы плывем, а сейчас будем нырять": Севастополь оказался под водой. Видео

"Мы плывем, а сейчас будем нырять": Севастополь оказался под водой. Видео

4 часа назад
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Мощный взрыв на территории газового хранилища в Казахстане сняли на видео

Мощный взрыв на территории газового хранилища в Казахстане сняли на видео

12 минут назад
Арестованы еще двое участников драки, в ходе которой убили Белянкина

Арестованы еще двое участников драки, в ходе которой убили Белянкина

21 минута назад
Федосеева-Шукшина подаст в суд на производителя "Крота", которым отравился Алибасов

Федосеева-Шукшина подаст в суд на производителя "Крота", которым отравился Алибасов

25 минут назад
В Подмосковье задержали наркоторговку, которую разыскивали 17 лет

В Подмосковье задержали наркоторговку, которую разыскивали 17 лет

49 минут назад
С Джонсона сняли обвинения в должностном преступлении

С Джонсона сняли обвинения в должностном преступлении

53 минуты назад
"Россия – страна возможностей": развитие продолжится

"Россия – страна возможностей": развитие продолжится

1 час назад
"Замена Android" от Huawei: первые скриншоты

"Замена Android" от Huawei: первые скриншоты

1 час назад
Валентина Матвиенко: санкции выдохнутся, потому что вредят всем

Валентина Матвиенко: санкции выдохнутся, потому что вредят всем

1 час назад
Президент дал поручения по освоению Сибири и цифровизации

Президент дал поручения по освоению Сибири и цифровизации

1 час назад
Куда отправят Brexit после ухода Мэй

Куда отправят Brexit после ухода Мэй

1 час назад
Российские власти ожидают снижения ипотечных ставок

Российские власти ожидают снижения ипотечных ставок

1 час назад
"Спал, как лошадь, стоя": Игорь Корнелюк с иронией припомнил молодые годы

"Спал, как лошадь, стоя": Игорь Корнелюк с иронией припомнил молодые годы

1 час назад
В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"

В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"

1 час назад
Захарова поведала о прозрении Запада

Захарова поведала о прозрении Запада

1 час назад
Определены дата и место прощания с Александром Кузнецовым

Определены дата и место прощания с Александром Кузнецовым

2 часа назад
В Москве построят еще 10 канатных дорог

В Москве построят еще 10 канатных дорог

2 часа назад
Новые сенсоры расскажут, можно ли съесть продукт с истёкшим сроком годности

Новые сенсоры расскажут, можно ли съесть продукт с истёкшим сроком годности

2 часа назад
Роскомнадзор угрожает вновь оштрафовать Google

Роскомнадзор угрожает вновь оштрафовать Google

4 часа назад
Новое приложение диагностирует респираторное заболевание ребёнка по его кашлю

Новое приложение диагностирует респираторное заболевание ребёнка по его кашлю

4 часа назад
Как изменился Аладдин за 27 лет

Как изменился Аладдин за 27 лет

4 часа назад
Начались съемки продолжения самого кассового российского детского фильма

Начались съемки продолжения самого кассового российского детского фильма

4 часа назад
Игра для iPhone и Android сделает вас менеджером главного корейского бойз-бенда

Игра для iPhone и Android сделает вас менеджером главного корейского бойз-бенда

4 часа назад
В Минстрое назвали оптимальные сроки для отключения горячей воды

В Минстрое назвали оптимальные сроки для отключения горячей воды

4 часа назад
Проблемы с "Дружбой": Лукашенко мало 20 миллионов долларов

Проблемы с "Дружбой": Лукашенко мало 20 миллионов долларов

5 часов назад
Погода выходных: жара угрожает новыми рекордами

Погода выходных: жара угрожает новыми рекордами

5 часов назад
С багажом в Шереметьеве поможет разобраться московское метро

С багажом в Шереметьеве поможет разобраться московское метро

5 часов назад
Есть ли предел человеческой выносливости? Найти ответ помогли ультрамарафонцы

Есть ли предел человеческой выносливости? Найти ответ помогли ультрамарафонцы

6 часов назад
Ученые назвали главный ограничитель спортивных рекордов

Ученые назвали главный ограничитель спортивных рекордов

6 часов назад
Топ-10 самых дорогих игрушек в мире

Топ-10 самых дорогих игрушек в мире

7 часов назад