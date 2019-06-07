Россия и Китай "не работают против кого-то"

Сотрудничество России и Китая – важнейший фактор стабильности в мировых делах, заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. При этом Москва и Пекин не работают против кого-то, они работают ради благополучия себя и своих партнеров.

Также Путин рассказал о переговорах с китайским коллегой Си Цзиньпином. У них сложились личные, очень добрые отношения. Лидеры двух стран обсудили самые разные вопросы и засиделись до полуночи, что по китайскому времени соответствовало четырем часам утра.

У России и Китая большая двусторонняя повестка, уточнил Владимир Путин, и извинился перед Си Цзиньпином, что не отпустил его раньше. "Хозяева так с гостями не поступают", добавил российский президент.