Президент проследит за делом Калви

Следствие по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви должно быть прозрачным, и если хищение 2,5 миллиарда рублей не будет доказано, обвинения должны быть сняты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Президент заверил, что "самым внимательным образом" будет следить за делом Калви и напомнил об основных правилах юриспруденции: пока нет обвинительного приговора, все считаются невиновными, в том числе и Калви.

Иностранные инвесторы должны ориентироваться на действующее российское законодательство "во всех своих действиях", подчеркнул Путин, добавив, что это касается и власти, и бизнеса – отечественного и иностранного.

Когда идет речь о том, чтобы правоохранительные органы не вмешивались неоправданно в работу бизнеса, стоит помнить, что все участники процесса "должны придерживаться законов и должны их исполнять", отметил Путин.