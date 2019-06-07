Арестованы все участники смертельной драки со спецназовцем ГРУ

Красногорский городской суд в Московской области арестовал генерального директора строительной компании Давида Егиазаряна — седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Как передает ТАСС, данное решение принял судья Анатолий Мордахов, который санкционировал до 2 августа арест Егиазаряна.

Ранее Мордахов на тот же срок отправил в СИЗО и других фигурантов уголовного дела. Среди них обвиняемый в убийстве Сергей Ходжанян, Рудик Манукян, Артур Акобян и Сурен Маркосян (все трое граждане России) и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, которые обвиняются в хулиганстве.

Все подсудимые не признали своей вины.

В ночь на 2 июня Белянкин в микрорайоне Путилково в Красногорском районе попытался разнять дерущихся у кафе "Бирхаус" на Новотушинской улице, заступаясь за мужчину, которого били несколько человек. Он произвел один выстрел вверх из травматического пистолета, после чего один из участников драки нанес ему удар ножом в сердце, от которого экс-спецназовец скончался на месте.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.