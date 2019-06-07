Президент пожелал главреду RT всего самого доброго
Президент РФ Владимир Путин пожелал всего самого лучшего главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, которая не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме из-за госпитализации, сообщает РИА Новости.
Ранее Симоньян в Telegram проинформировала общественность, что попала в больницу после похода на программу радиостанции "Эха Москвы". По ее словам, у входа туда ее встретила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.
Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать из-за того, что она ждет ребенка.
После эфира на "Эхе Москвы" она была госпитализирована, а позднее выписана из больницы. Симоньян опубликовала в своем блоге снимок диагноза: "Угроза позднего выкидыша. ОАГА (отягощенный акушерско–гинекологический анамнез)" в связи с психоэмоциональным стрессом.
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов принес свои извинения за инцидент с Соболь.
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