Путин прокомментировал ситуацию с "Потоками"

Реализация проекта "Турецкий поток" началась во многом благодаря тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил лучшие качества мужского характера и политическую волю, заявил президент России Владимир Путин в ходе работы Петербургского экономического форума.

Морская часть газопровода уже готова, работы идут на территории, и она тоже скоро завершится. "Теперь наши европейские партнеры будут получать наш газ по другому маршруту. Если, конечно, захотят", — сказал Путин.

Он отметил, что в этом может быть заинтересована Южная Европа, поскольку трубный газ из России будет дешевле сжиженного из-за океана.

Что касается "Южного потока", в Болгарии многие сожалеют, что проект не состоялся, заявил Путин. Болгария, по его словам, потеряла 3 миллиарда долларов инвестиций, тысячи рабочих мест и 400 миллионов долларов ежегодного дохода.

В западной системе интеграции "есть определенные издержки", связанные с ограничением суверенитета, подчеркнул президент РФ. Но президент Болгарии Румен Радев с ним не согласился, заметив, что отказ от "Южного потока" был коллективным европейским решением, поскольку этот проект не только для Болгарии, но и для других стран ЕС.