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7 июня 201919:42

Вскрылись странные детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

В "Прямом эфире" продолжили попытку разобраться в обстоятельствах убийства в Подмосковье зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Обвиняют в преступлении экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Он арестован до 7 июля, но вину свою не признает.

Во время опросов свидетелей выяснилось, что у Кулакова и Исаенковой был роман, который длился больше 10 лет, и Кулаков якобы содействовал ее продвижению по карьерной лестнице.

Между тем, среди окружения чиновника есть немало тех, кто называет его хорошим семьянином, а консьержка дома вдруг припомнила, что утром 1 мая он вместе с женой и сыном уехал.


Вероятно, к теще, предположила консьержка. Вернулись они, по ее словам, после полуночи, и как минимум до трех ночи, когда консьержка ложится спать, из дома не выходил.

Исаенкова же была убита в ночь на 2 мая, а нашли ее тело в собственном автомобиле 4 мая.

В этой истории остается немало неясных моментов. Судмедэкспертиза установила, что Исаенкову задушили. Хоронили Евгению хоронили в закрытом гробу.

В распоряжении "Прямого эфира" оказалась шокирующая фотография убитой, сделанная на месте преступления. На ней видно, что женщину жестоко избивали, и она явно должна была защищаться.

При этом на снимках от 3 мая ни на руках, ни на лице Кулакова никаких повреждений нет.

Еще одна странность состоит в том, что сосед Исаенковой видел, как через пару минут после того, как отъехала машина Евгении, из дачного поселка выехал другой автомобиль. Предположительно, это было такси. Однако странным образом после этого исчезли видеокамеры и записи, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Гости в студии не исключают, что расследование тормозит "административный ресурс", а местные жители на условиях анонимности говорят, будто Кулакову власть в районе досталась "по наследству" от родственника, который был еще первым секретарем Раменского обкома.

Кроме того, появились сведения, будто Кулаков состоит в родстве с руководителем местных телекоммуникационных сетей, в ведении которого, в том числе, и камеры видеонаблюдения.

Впрочем, у экс-чиновника немало защитников среди тех, кто считает: его решили подставить. Возможно, кто-то захотел на место Кулакова, и расправившись с Исаенковой, погубил и его.

Кроме того, говорят и о том, что у убитой, которая состояла в разводе, но жила с бывшим мужем в одном доме, были романы с другими мужчинами. Не исключено, что расправиться с ней решил кто-то из них.

Какие еще странности есть в этом деле? Кем на самом деле была Исаенкова для Кулакова? Могла ли она его шантажировать? Откуда у убитой были явно немалые средства для жизни на широкую ногу?

С кем близко общалась Евгения в последнее время? И какие еще версии обсуждают в Раменском районе те, кто знал убитую и общался с Кулаковым?

Очередной виток расследования этого подмосковного детектива — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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