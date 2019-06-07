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Катастрофа в Шереметьеве 10 минут назад
7 июня 201919:07
ОАК: SSJ-100 соответствует всем стандартам безопасности
Российский самолет Sukhoi Superjet 100 соответствует всем мировым стандартам безопасности.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Он подчеркнул, что с точки зрения безопасности SSJ 100 надежен и партнеры ОАК разделяют эту точку зрения.
5 мая 2019 года самолет "Аэрофлота" SSJ 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся из-за грозы и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. При посадке воздушное судно загорелось, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78, еще 9 человек попали в больницу.
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что в его ведомстве не видят оснований для приостановки полетов SSJ 100 в РФ.
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