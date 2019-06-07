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Катастрофа в Шереметьеве 10 минут назад

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7 июня 201919:07

ОАК: SSJ-100 соответствует всем стандартам безопасности

Сергей Савостьянов/ТАСС

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 соответствует всем мировым стандартам безопасности.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что с точки зрения безопасности SSJ 100 надежен и партнеры ОАК разделяют эту точку зрения.

5 мая 2019 года самолет "Аэрофлота" SSJ 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся из-за грозы и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. При посадке воздушное судно загорелось, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78, еще 9 человек попали в больницу.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что в его ведомстве не видят оснований для приостановки полетов SSJ 100 в РФ.

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