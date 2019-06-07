С-400 для Турции готовы, военные обучены

Подготовка турецких специалистов, которые будут работать с зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф", завершена. Техника также собрана. Поэтому поставки ЗРК заказчику начнутся примерно через два месяца, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

То же самое говорит вице-премьер Юрий Борисов. Работа идет даже с опережением сроков. Доставка, сборка и наладка зенитных ракетных комплексов будут сделаны за лето.

Между тем Соединенные Штаты продолжают настаивать на отмене сделки. Теперь командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс утверждает, что российский С-400 несовместим с американскими самолетами пятого поколения F-35. Они не смогут "общаться", зато ЗРК способен собирать информацию об истребителе, опасается военачальник.

С-400 "Триумф" – самая современная серийная российская ЗРС большой дальности. Она способна обнаружить воздушную цель в радиусе до 600 километров и сбить ее на расстоянии до 400 километров. Подготовка к стрельбе занимает всего 5 минут. С-400 перехватывает любой летательный аппарат – от беспилотника до боевого самолета.