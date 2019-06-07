Утверждена стратегия развития здравоохранения России

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 года. Также глава государства поручил правительству за шесть месяцев утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

С соответствующим указом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.