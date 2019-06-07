Новак о загрязнении "Дружбы": законы ужесточим, ущерб компенсируем

Россия ужесточит законодательство в области контроля за качеством и доступа к нефтепроводам. Конечно, это потребует дополнительных затрат для "Транснефти", однако ситуации, вроде загрязнения сырья в "Дружбе", повторяться не должны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр энергетики России Александр Новак.

Что касается самой грязной нефти, то все покупатели, которые успели ее получить, могут рассчитывать на коммерчески выгодные условия. Они позволят компенсировать потери из-за некачественного продукта.

Тем временем компания "Русснефть" считает, что ущерб от хлоридов в трубопроводе "Дружба", незначительный. Претензии от покупателей будут, уверен глава компании Евгений Толочек, но пока их не поступало.

Напомним, в апреле 2019 года специалисты обнаружили в нефти, которая идет по "Дружбе", хлориды. Ими оказалось загрязнено 5 миллионов тонн сырья. Компания "Транснефть" считает, что углеводороды могли быть испорчены специально.