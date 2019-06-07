Путин встретился с Гутерришем после Лаврова

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что присутствие на Петербургском международном экономическом форуме генсека ООН Антониу Гутерриша придает этому мероприятию особый статус.

Президент во время встречи с Гутерришем отметил, что Россия удовлетворена конструктивными отношениями с ООН и ее организациями. Также российская сторона всячески выступает за укрепление центральной роли ООН в международных делах.

"Надеюсь, вы находите (форум) конструктивным и полезным. И ваше присутствие тоже придает ему особый статус", —подчеркнул Путин в начале встречи с генсеком ООН, сообщает РИА Новости.

Президент уделил внимание значительным усилиям Гутерриша, которые он делает для поддержания эффективности возглавляемой им организации. "Будем со своей стороны делать все, чтобы вас поддержать", — отметил Путин. В свою очередь Гутерриш отметил, что эта поддержка особенно важна в сложные времена. По словам генсека ООН, Россия "является неотъемлемым участником международных усилий по укреплению нашего мира".

Генсек ООН поблагодарил президента России за приглашение на ПМЭФ и сказал, что для него это важная возможность обратиться к публике, среди которой представители правительств, бизнес-кругов, гражданского общества.

Антониу Гутерриш также на полях ПМЭФ встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи они обменялись мнениями по ситуации в Сирии, Венесуэле, на востоке Украины и подчеркнули безальтернативность политико-дипломатических путей урегулирования этих и других кризисных ситуаций. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.

Во время переговоров были рассмотрены перспективы повышения эффективности ООН, предотвращение и урегулирование конфликтов, вопросы сотрудничества России с Организацией.