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7 июня 201920:18

Питерская жара побила рекорд 1988 года

Петр Ковалев/ТАСС

В пятницу питерская жара побила рекорд 1988 года: в Северной столице зафиксировано 30,8 градуса по Цельсию, что на градус больше прошлого максимального значения для 7 июня. Кроме высокой температуры, погода отметилась кратковременным дождем в центре города.

Ожидается, что жара будет в Санкт-Петербурге и в субботу, предупреждает ТАСС, добавляя, что, возможно, этот рекорд может быть побит.

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